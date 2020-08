Terrorisme

Attentat de Bologne: l'Italie attend la vérité 40 ans après

Le mystère règne autour des commanditaires de l’explosion qui a coûté la vie à 85 personnes, le 2 août 1980 à Bologne. Les Italiens réclament justice.

L'Italie a marqué dimanche le 40e anniversaire de l'attentat de Bologne (nord-est), qui avait fait 85 morts, en réclamant «vérité et justice» sur cet événement dont les commanditaires restent inconnus, selon de nombreux Italiens.

Le 2 août 1980, une bombe explosait dans la salle d'attente de la gare de Bologne, faisant 85 morts et plus de 200 blessés, soit l'attentat le plus sanglant des années de plomb en Italie.