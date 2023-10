Attentat à Bruxelles: L’auteur a demandé l’asile dans quatre pays

Le Tunisien radicalisé et en séjour irrégulier qui a tué deux Suédois , lundi soir à Bruxelles, avant d’être abattu le lendemain matin , avait déposé des demandes d’asile dans quatre pays européens depuis 2011, a annoncé jeudi le gouvernement belge.

Il s’agit de la Norvège, de la Suède, de l’Italie, puis de la Belgique où il avait demandé l’asile fin 2019, expliquant alors aux services de l’immigration être arrivé dans ce pays quatre ans plus tôt, en décembre 2015, puis s’être marié à une Belge.

Auparavant, cet homme, connu des autorités belges comme étant Abdesalem L. , avait réclamé l’asile «en Norvège le 23 juin 2011, en Suède le 28 septembre 2012 et en Italie le 24 avril 2014», selon des documents du Parlement belge disponibles jeudi. Cette attaque a été revendiquée par le groupe Etat islamique.

Débouté quatre fois

Au lendemain de son audition devant une commission spéciale du Parlement, la secrétaire d’Etat belge à l’Asile et la Migration Nicole de Moor a de nouveau évoqué jeudi les multiples étapes du parcours d’Abdesalem L. pour en appeler à une meilleure collaboration entre Etats européens.

«Le terroriste avait demandé l’asile dans quatre différents pays européens et, à chaque fois, il s’est vu débouté parce qu’il n’était pas éligible à la protection», a déclaré Nicole de Moor à l’occasion d’une réunion à Luxembourg avec ses homologues de l’UE. «On a besoin d’une approche européenne plus forte pour arriver à une politique de retours plus forte», a-t-elle ajouté, regrettant le manque de collaboration de certains pays d’origine.