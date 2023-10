Lourd passé judiciaire pour l'auteur de l'attentat de Bruxelles

L’ homme radicalisé soupçonné d’avoir tué deux Suédois dans un attentat lundi soir et qui a été abattu par la police mardi matin à Bruxelles avait purgé une peine de prison en Suède dans les années 2012-2014, a annoncé, mardi, l’Office suédois des migrations. Interrogé par l’AFP, le porte-parole de cette administration, Jesper Tengroth, n’a pas voulu préciser de quel crime ou délit il avait été reconnu coupable ni la durée de la peine qui lui avait été infligée. «Il a purgé une peine de prison en Suède en 2012-2014», a-t-il simplement dit. M. Tengroth a expliqué que l’homme avait été transféré de Suède «vers un autre pays européen en vertu du règlement de Dublin», qui prévoit que les migrants doivent demander l’asile dans le pays européen où ils arrivent pour la première fois.

Cet islamiste présumé – identifié dans les médias comme étant Abdesalem Lassoued, un migrant tunisien de 45 ans – qui vivait illégalement en Belgique, a tué deux Suédois et en a blessé un troisième lundi soir dans une rue, juste avant le début d’un match international de football entre la Belgique et la Suède. Il a ensuite été repéré mardi matin par un témoin dans un café de la commune bruxelloise de Schaerbeek, où il résidait. Quand la police est intervenue, «des coups de feu ont été tirés et le suspect a été abattu», a raconté le Parquet fédéral belge. Il a été transféré dans un hôpital où sa mort a été constatée dans la matinée.