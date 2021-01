Écosse : Attentat de Lockerbie: la justice se prononce sur un appel posthume

Plus de 32 ans après l’attentat de Lockerbie, la justice écossaise se prononce vendredi sur une possible réhabilitation posthume de l’unique condamné, le Libyen Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi, dont la famille est déterminée à prouver l’innocence.

L’appareil, qui reliait Londres à New York, avait explosé le 21 décembre 1988 au-dessus du village écossais de Lockerbie, tuant les 259 passagers et membres d’équipage et 11 personnes au sol.

Agent des services de renseignement libyens, Megrahi avait toujours clamé son innocence. Il avait été condamné en 2001 à la prison à vie par une cour spéciale écossaise établie en terrain neutre aux Pays-Bas, avec un minimum de 27 ans, pour l’attentat à la bombe contre le Boeing 747 de la Pan Am. L’appareil, qui reliait Londres à New York, avait explosé le 21 décembre 1988 au-dessus du village écossais de Lockerbie, tuant les 259 passagers et membres d’équipage et 11 personnes au sol.