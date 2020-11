Autriche : Attentat de Vienne: des «mosquées radicales» seront fermées

Quatre jours après l’attentat qui a fait quatre morts et 22 blessés, le gouvernement autrichien a ordonné la fermeture de plusieurs lieux de culte musulmans dans la capitale.

Le gouvernement doit donner plus de détails dans l’après-midi, lors d’une conférence de presse de la ministre des Cultes et de l’Intégration Susanne Raab et du ministre de l’Intérieur Karl Nehammer.