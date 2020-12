France : Attentat déjoué du Thalys en 2015: le tireur condamné à la perpétuité

Ayoub El Khazzani avait été maîtrisé par des passagers dans le train Amsterdam-Paris en août 2015, peu avant qu’il n’ouvre le feu.

Le 21 août 2015, Ayoub El Khazzani était monté à bord du train en gare de Bruxelles armé d’une kalachnikov, d’un pistolet et d’un cutter, et de 300 munitions. Il avait été maîtrisé par des passagers, dont deux soldats américains en vacances et en civil. Ils s’étaient jetés sur lui, évitant ainsi qu’il ne tue «aveuglément et indifféremment l’ensemble des passagers», a dit dans sa décision la cour, qui a suivi les réquisitions des avocats généraux.