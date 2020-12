France : Attentat du Thalys: la perpétuité requise contre le tireur

Le passager du train reliant Amsterdam à Paris qui n’avait pas réussi à faire un carnage parmi les voyageurs en août 2015 risque l’emprisonnement à perpétuité.

De huit à 30 ans de prison ont été requis à l’encontre des trois accusés jugés à ses côtés devant la cour d’assises spéciale de Paris, soupçonnés, eux, d’avoir aidé Ayoub K. et Abdelhamid A., coordinateur de cette attaque et des attentats du 13-Novembre à Paris, à rejoindre la Belgique depuis la Syrie.

Le 21 août 2015, Ayoub K., 25 ans à l’époque, était monté en gare de Bruxelles à bord du Thalys armé d’une kalachnikov, d’un pistolet et d’un cutter, et de 300 munitions. Il avait été maîtrisé par des passagers, dont deux soldats américains en vacances et en civil, qui se sont jetés sur lui.