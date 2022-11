Argentine : Attentat Kirchner: une inculpée remise en liberté

Agustina Diaz, 21 ans, une amie de la principale co-inculpée de la tentative d’assassinat de la vice-présidente argentine Cristina Kirchner, Brenda Uliarte, a été libérée sur décision d’une chambre d’appel fédéral du tribunal de Buenos Aires saisie par ses avocats, selon la résolution lundi soir. L’arrestation et l’inculpation pour «complicité» d’Agustina Diaz à San Miguel, dans la grande banlieue de Buenos Aires 12 jours après l’attentat reposaient en partie sur l’analyse d’échanges et messages téléphoniques, avec Brenda Uliarte, avant et après l’attentat, où l’arme avait notamment été évoquée. Pour autant, dans leur décision, les juges ont estimé que «même si on ne peut écarter un certain degré de connaissance» par Diaz du projet, «sa connaissance de l’arme, via une photo envoyée par message, ainsi que les références à Uliarte concernant les implications possibles de sa conduite, ne permettent pas – pour le moment – de caractériser le degré d’implication» requis. La chambre d’appel a conclu à l’«absence d’éléments pour l’inculpation» de Diaz pour complicité et ordonné sa libération immédiate, selon des extraits de la résolution consultés par l’AFP.