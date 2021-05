Somalie : Attentat meurtrier contre un poste de police à Mogadiscio

Au moins six personnes ont trouvé la mort dans un attentat-suicide visant un commissaire de police, dimanche dans la capitale somalienne.

Au moins six personnes ont été tuées et six blessées dimanche soir dans un attentat suicide contre un poste de police de la capitale somalienne Mogadiscio, a-t-on appris auprès de la police. L’attaque, menée par un kamikaze équipé d’explosifs, a visé le poste de police de Waberi, situé dans le sud de la ville, sur la très fréquentée route Maka Al-Mukarama.