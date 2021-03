Terrorisme : Attentat meurtrier dans le Sud-Est de l’Iran

Une personne a été tuée dimanche dans un attentat à la bombe ayant fait aussi trois blessés au Sistan-Baloutchistan selon l’agence officielle iranienne Irna. Cette province du Sud-Est de l’Iran est la proie à de fréquents troubles.

La bombe a explosé sur une place, faisant un mort et blessant «trois citoyens qui traversaient», ajoute l’agence sans plus de détails. L’attentat, commis le premier jour de l’année iranienne 1400, survient environ un mois après des heurts meurtriers au Sistan-Baloutchistan.

Une région fréquemment troublée

Province déshéritée majoritairement sunnite et baloutche, le Sistan-Baloutchistan a été déstabilisé de 2005 à 2010 par une rébellion menée par un groupe baloutche sunnite. Les attentats et les accrochages entre forces de l’ordre, et groupes armés y restent fréquents. Téhéran impute ces violences à des groupes jihadistes ou séparatistes et accuse souvent Islamabad ou Riyad de les soutenir.