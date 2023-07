Attentat contre des soldats à Mogadiscio: au moins une vingtaine de tués

Un kamikaze islamiste s’est fait exploser lundi à l’intérieur d’un camp de l’armée somalienne à Mogadiscio et a tué au moins une vingtaine de soldats, ont indiqué des responsables et des témoins. L’attentat, qui s’est produit à l’Académie militaire Jaalle Siyad, a été revendiqué par le groupe Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda.

«Le nombre de morts pourrait être plus élevé»

Le kamikaze est parvenu à pénétrer dans la base où la 14e brigade d’infanterie s’apprêtait à entamer un stage de remise à niveau et a déclenché sa veste explosive, ont raconté des témoins. «Je me trouvais dans un camp militaire voisin lorsque l’explosion s’est produite. Nous nous sommes précipités sur les lieux, c’était horrible», a déclaré Mohamed Hassan, membre de l’armée somalienne. «L’enquête est toujours en cours et le nombre de morts pourrait être plus élevé.»