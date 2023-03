Terrorisme: Attentat suicide revendiqué par l’EI à Kaboul, au moins six civils tués

L’assaillant a été pris pour cible par les forces afghanes, mais les explosifs qu’il transportait «ont explosé, tuant six civils et en blessant d’autres», a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Abdul Nafy Takor, sur Twitter. Un correspondant de l’AFP a indiqué que l’explosion s’était produite devant un centre d’affaires, non loin du ministère. L’organisation non gouvernementale italienne Emergency, qui gère un hôpital dans la capitale, a indiqué de son côté sur Twitter avoir reçu dans son établissement deux morts et 12 blessés, dont un enfant.