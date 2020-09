Procès : Attentats à Paris: le puzzle complexe des enquêteurs

Les enquêteurs ont détaillé les éléments qui valent à une partie des 14 accusés d’être jugés pour les attentats de Paris en 2015 devant la Cour d’assises spéciale de Paris.

Ils ont relevé les empreintes, épluché les fadettes, multiplié les auditions et les perquisitions… Au procès des attentats de janvier 2015, les enquêteurs ont reconstitué mercredi le puzzle liant les accusés aux auteurs des attaques, en se penchant sur la question des armes.

Aide à l’acquisition de fusils d’assaut et de pistolets pour les uns, achat de gilets tactiques et de Taser pour les autres: pas à pas, ces policiers ont détaillé les éléments qui valent à une partie des 14 accusés d’être jugés devant la Cour d’assises spéciale de Paris.

Un travail d’investigation «complexe» et «minutieux», ont souligné les enquêteurs, en évoquant les précautions prises par les frères Kouachi et Amédy Coulibaly pour échapper aux radars et effacer les traces de la préparation des attentats, qui ont fait 17 morts.