Attentats de Bruxelles: Le verdict attendu pour Salah Abdeslam et sept coaccusés

Dans le procès bruxellois, ouvert en décembre 2022, l’accusation a réclamé au total six condamnations à perpétuité, pour tous les accusés reconnus coupables fin juillet «d’assassinats dans un contexte terroriste». Outre Abdeslam, sont concernés Mohamed Abrini, «l’homme au chapeau» qui avait accompagné les deux jihadistes morts en kamikaze à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem, ainsi qu’Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Oussama Atar. Ce dernier, émir du groupe Etat islamique ayant dirigé la cellule jihadiste, a été jugé par défaut car il est présumé mort en Syrie en 2017.

35 morts et des centaines de blessés

Le matin du 22 mars 2016, deux hommes s’étaient fait exploser dans le hall des départs de l’aéroport de Zaventem et un troisième, une heure plus tard, dans une rame de métro à la station Maelbeek. Bilan: 32 morts et des centaines de blessés. Mais la cour d’assises a dénombré 35 morts, estimant que trois décès intervenus plus tard avaient un lien direct avec les explosions.