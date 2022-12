Justice : Attentats de Bruxelles: l’heure de vérité pour les victimes

La cour d’assises de Bruxelles entame lundi les débats au procès des attentats qui ont fait 32 morts en 2016, un moment à la fois attendu et redouté par des victimes encore traumatisées.

Après la constitution du jury populaire mercredi, la cour entre enfin dans le vif du sujet dans ce qui s’annonce comme le plus grand procès jamais organisé aux assises en Belgique. Les débats devraient durer jusqu’en juin.

Le matin du 22 mars 2016, deux djihadistes s’étaient fait exploser dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles-Zaventem, et un troisième une grosse heure plus tard dans une station de métro du quartier européen, causant 32 morts et plusieurs centaines de blessés.