Attentats de Paris: la justice belge interdit de renvoyer Salah Abdeslam en France

La justice belge a interdit mardi, le renvoi de Salah Abdeslam en France, où le jihadiste est censé purger sa peine de perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015. Ce transfèrement, qui devait intervenir le 12 octobre au plus tard, est «suspendu temporairement», a fait valoir la cour d’appel de Bruxelles qui statuait en référé (en urgence) et a pris le contrepied du jugement de première instance. L’interdiction est assortie d’«une astreinte de 10’000 euros» en cas de non-respect. Le dossier doit désormais revenir devant le tribunal de Bruxelles pour un examen au fond.

Dans son arrêt, la Cour relève que le retour d’Abdeslam en France «risque de conduire à une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme». Les articles mentionnés sont relatifs à l’interdiction de faire subir «des peines ou traitements inhumains ou dégradants» (art.3) et au droit de chacun au «respect de (sa) vie privée et familiale» (art.8).