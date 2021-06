France : Attentats et élections: Mélenchon accusé de complotisme

Le candidat à la présidentielle française de 2022, Jean-Luc Mélenchon, suscite l’indignation après avoir fait des liens entre des attentats et certaines élections.

Jean-Luc Mélenchon renoue avec la polémique: les propos du chef de file de LFI liant terrorisme et élection présidentielle suscitent l’indignation lundi de nombreux responsables politiques, les Insoumis tentant de faire bloc derrière lui. Après son «la République, c’est moi» lancé lors d’une perquisition houleuse au siège de La France insoumise en 2018, le candidat à l’Élysée est de nouveau dans la tourmente, accusé d’avoir tenu dimanche des propos «indécents» voire «complotistes», à moins d’un an de la présidentielle.

«Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ça a été Merah en 2012 (auteur jihadiste des tueries de Toulouse et de Montauban, notamment dans une école juive), ça a été l’attentat la dernière semaine sur les Champs Élysées (en 2017, un jihadiste assassine le policier Xavier Jugelé). Avant on avait eu Papy Voise (Paul Voise, un retraité agressé chez lui à Orléans en avril 2002), dont plus personne n’a jamais entendu parler après. Tout ça, c’est écrit d’avance», a déclaré le chef des Insoumis dans l’émission Questions politiques (France Inter/Le Monde/Franceinfo).