Pénurie d’énergie : Attention à la pollution de l’air avant de se chauffer au bois

La hausse du prix du gaz, du mazout et de l’électricité, couplée à de possibles pénuries ont poussé les Suisses à faire des réserves de bois de et à s’équiper de poêles et de chaudières. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) rappelle que les feux de bois rejettent des particules fines dans l’atmosphère, ce qui, en cas de concentration excessive, peut être mauvais pour la santé.

Pour l’instant, la Confédération ne fait pas de prévisions sur une possible hausse de la pollution de l’air l’hiver prochain. «En l’état actuel des choses, il n’est pas possible de dire si les chauffages au bois seront effectivement plus utilisés cet hiver», nous répond l’OFEV. Douceur ou rigueur de l’hiver et évolution des prix et des pénuries joueront un rôle sur la consommation de bois en Suisse, nous explique-t-on.