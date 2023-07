Gare au scarabée japonais lors de vacances au Tessin

Depuis 2017, le scarabée japonais se propage toujours davantage au Tessin. L’année dernière, 625’606 individus ont été capturés par des pièges. Considéré comme nuisible, cet insecte très vorace «se nourrit de plus de 300 espèces végétales et constitue un grave danger pour l’agriculture, l’horticulture productrice et l’environnement», note l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Avec les départs en vacances, l’Office appelle à la vigilance: «Le scarabée japonais pourrait bien être un passager clandestin à bord de voitures et de trains, et couvrir ainsi de grandes distances avant de s’attaquer à d’autres régions du pays».