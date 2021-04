Discours annuel de Poutine en Russie : Attention à ne pas «franchir de ligne rouge»

Mercredi, le président russe a mis en garde ses rivaux étrangers de ne pas «franchir de ligne rouge» et a dénoncé le silence face à la «tentative de coup d’Etat» au Bélarus.

Silence des Occidentaux

Samedi, Alexandre Loukachenko a assuré avoir déjoué une tentative de «coup d’Etat» et d’ «assassinat» le visant lui et sa famille, planifiée, selon lui, par les Etats-Unis. Deux citoyens bélarusses ont été arrêtés à Moscou par les services de sécurité russes (FSB): le politologue Alexandre Fedouta et l’avocat Iouri Zenkovitch, qui a également la nationalité américaine. Malgré les sanctions européennes et américaines visant Alexandre Loukachenko et des hauts responsables de son gouvernement, le président bélarusse, soutenu par Moscou, n’a donné aucun signe sérieux de compromis face au mouvement de contestation, renforçant au contraire la répression.