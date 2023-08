Baignades nocturnes, attention aux débordements sur les rives du Léman

L’alcool, un facteur de risques

Jean-David Da Silva, porte-parole romand de la Société suisse de sauvetage, précise que les baignades lacustres peuvent plus facilement tourner en mésaventure. «Il y a des poches d’eau froide qui circulent, des angoisses liées aux profondeurs, des algues qui vous touchent le pied et qui peuvent faire paniquer… La nuit, le risque augmente avec l’alcool et le manque de visibilité. Si vous faites la fête avec un grand groupe et que vous vous éclipsez pour vous baigner, le risque est de faire un malaise qui passe inaperçu. Bien sûr, on ne veut pas brider l’amusement, mais il faut toujours veiller aux autres et respecter les maximes de la baignade.»