Des boguets mais pas des scooters?

Un panneau indique le contresens autorisé et une bande cyclable jaune est parfois tracée au sol. Quant aux pictogrammes sur la pancarte, ils représentent un vélo et un… vélomoteur. Sauf que des boguets en ville, on en voit quasi plus depuis de nombreuses années. Passés de mode, ils ont laissé place à des centaines de scooters de diverses puissances, sans compter les motos.