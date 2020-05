Attention aux diffuseurs d’huiles essentielles

Rédiger un nouveau commentaire

Christian 02.05.2020 à 13:22

Les asthmatiques en souffre rien qu'en allant dans les WC des restaurants oú il y'a des spray anti-odeurs! le pire c'est ces qui masque les odeur à la place de nettoyer la cause des mauvaise odeur en allumant de l'encens! Pour moi, si ça sent de la poubelle faut la sortir, si ça sent le chien faut laver sa couchette et le nettoyer et si c'est moi qui pue c'est le moment de faire ma toilette etc...