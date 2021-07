Coronavirus - Attention aux faux certificats Covid proposés sur Telegram

En Suisse, l’engouement pour se faire vacciner s’affaiblit peu à peu. Parallèlement à cela, il est apparemment possible d’acheter sur Telegram de vrais certificats Covid suisses sans pour autant avoir reçu la moindre injection. Nos confrères de «20 Minuten» ont fait le test. Verdict: après avoir commandé et payé pour un certificat, le marchand n’a plus jamais donné de ses nouvelles.