Actualisé 29.04.2020 à 05:21

Attention aux risques de moisissures au printemps

Les moisissures peuvent se former presque partout et sont difficiles à éliminer. Voici comment les éviter.

de sts

Les moisissures peuvent se développer partout où l'air humide se condense sur des surfaces froides. Elles aiment particulièrement se répandre dans les endroits où la circulation de l'air est mauvaise. Regine Szewzyk / Umweltbundesamt Deutschland

En Suisse, près d'un logement sur cinq est touché par les moisissures selon le portail de l'habitat et de l'immobilier RaiffeisenCasa. Celles-ci causent non seulement des dommages financiers importants, mais peuvent également entraîner des brûlures aux yeux, de l'eczéma et des maladies respiratoires telles que bronchite, asthme ou pneumonie. Les moisissures s'adaptent facilement, de sorte qu'elles peuvent se développer sur pratiquement n'importe quelle surface. Elles se nourrissent de matériaux tels que le béton, le ciment, le bois, les plaques de plâtre, le papier peint, la peinture et le plastique. Et leur formation est possible même si la surface elle-même ne libère pas de nutriments, mais que des particules et la poussière de l'air s'y déposent. Souvent, les moisissures ne sont pas immédiatement perceptibles, car l'infestation commence dans une petite zone. Cependant, elles se développent rapidement et souvent sans qu'on s'en aperçoive, derrière les meubles notamment. Les moisissures peuvent être des taches noires, verdâtres ou grisâtres, sur les murs et les joints. S'il y a une odeur de moisi même après avoir aéré l'appartement, c'est un signe évident qu'il y a des moisissures.

Elles peuvent se développer partout où l'air humide se condense sur des surfaces froides. Si le taux d'humidité est supérieur à 80% sur la surface et qu'il dépasse les 65% dans la pièce, alors les conditions idéales sont réunies pour la formation de moisissures. Au printemps, le risque est élevé en raison du fort taux d'humidité. Les moisissures se répandent de préférence dans les endroits où l'air circule mal, comme derrière les armoires, les canapés ou les rideaux. Il faut donc éviter de placer les meubles directement contre les murs et laisser une distance de 5 à 10 centimètres pour laisser l'air circuler. Une bonne isolation thermique empêche l'humidité de s'accumuler entre l'isolation et le mur extérieur et, ainsi, les moisissures de se former sur le mur intérieur.

Après la douche, l'aération est de mise

Une aération régulière permet de réguler l'humidité et d'éviter les moisissures. Pour les pièces à vivre, le taux d'humidité recommandé se situe entre 40 et 55%. Dans la salle de bains et la cuisine, il ne devrait pas dépasser les 60%, et encore moins les 70%. Cuisiner et se doucher rendent l'air plus humide. À la suite de ces activités, il faut donc aérer pour permettre un renouvellement d'air rapide, en ouvrant simultanément deux fenêtres opposées. L'air chargé d'humidité de la cuisine ou de la salle de bains est alors évacué vers l'extérieur et de l'air plus sec rentre dans la pièce. Cela ne fonctionne cependant que si l'air extérieur n'est pas aussi chargé en humidité que l'air ambiant. Au printemps, le risque de moisissures est élevé en raison de la forte humidité de l'air. C'est pourquoi en ce moment, il faut aérer au moins 3 fois par jour pendant 10 à 15 minutes.

Le meilleur moment et la durée la plus adaptée pour aérer varient en fonction de la saison et des températures extérieures. En hiver, le taux d'humidité est généralement bas et le renouvellement d'air est plus rapide qu'au cours des mois plus chauds, le risque de moisissures est donc faible. Cependant, il y a un risque de déperdition d'énergie si les fenêtres sont ouvertes trop longtemps car la chaleur s'échappe vers l'extérieur. L'aération doit donc être courte et intensive quand les températures sont basses. En hiver, il est recommandé d'aérer les pièces en ouvrant les fenêtres en grand pendant 5 minutes.

Il faut aussi aérer 3 fois par jour en automne

En été, l'aération peut être plus longue: 20 à 25 minutes sont idéales pour un renouvellement complet de l'air. Si possible, ouvrez les fenêtres tôt le matin ou tard le soir, lorsqu'il fait moins chaud dehors. Après avoir aéré, les fenêtres doivent être complètement fermées afin que l'air chaud ne puisse pas pénétrer dans la maison. À l'automne, le risque de moisissures est presque aussi élevé qu'au printemps. Par conséquent, vous devez aérer au moins 3 fois par jour pendant 10 à 15 minutes.