Assurances maladie : Attention aux sites trompeurs pour comparer les primes

La RTS a constaté que «plusieurs sites» en Suisse se font passer pour Priminfo, le comparateur de primes officiel de la Confédération. Si l’on savait déjà que certaines plateformes proposaient leurs propres comparatifs pour ensuite diriger les assurés vers des assurances pour toucher des commissions, selon l’émission «À bon entendeur», certains comparateurs ne sont pas fiables et se basent sur des informations incomplètes.

Pour rappel, la hausse des primes maladie sera de 6,6% en moyenne l’année prochaine . Pour changer de caisse, les assurés doivent résilier leur contrat jusqu’au 30 novembre au plus tard.

Priminfo est neutre, assure la RTS, raison pour laquelle il gagne en popularité. Or, lors de recherches sur Google, il n’apparaît actuellement qu’en quatrième position, d’autres sites utilisant cette appellation pour être plus visibles et considérés comme fiables. L’une des plateformes a même choisi le terme «admin», extension utilisée par la Confédération, pour attirer le chaland.