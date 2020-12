Bienne (BE) : Attention aux vols par effraction

La police cantonale bernoise signale jeudi une recrudescence des vols par effraction dans la région biennoise. Elle donne également des conseils.

Plus de 90 annonces de vols par effraction ou introduction clandestine dans des locaux d’habitation ou au sein d’entreprises ont été faites ainsi qu’environ 60 pour ce qui concerne les véhicules. La ville de Bienne a été la plus fortement touchée, alors que quelques cas concernent également des communes avoisinantes du Seeland et du Jura bernois.