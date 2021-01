Dans les cantons de Vaud et de Genève, les autorités l’ont dit clairement: si vous avez travaillé une partie de l’année 2020 à la maison et si vous avez été au chômage partiel, il faudra en calculer le nombre de jours et il n’est pas question de déduire les frais de repas et de transport au moment de remplir les déductions dans votre déclaration d’impôts. Certains autres cantons romands, eux en revanche, ne vont pas se compliquer la tâche (lire encadré).