Attention, ces aliments n’ont pas leur place au congélateur

Peut-on congeler du pain, du fromage et du vin? Voici une liste de denrées qui perdent leur texture, leur goût ou s’abîment quand la température descend en dessous de 0°C.

Fruits et légumes riches en eau

Le concombre, la tomate et la pastèque deviennent pâteux et translucides s’ils ont été congelés. Dans le même ordre d’idée, les fruits riches en eau, comme le raisin, ne doivent pas être conservés au frigo. Cependant, si on congèle des fruits pour faire un smoothie ou un dessert, leur aspect n’a aucune d’importance.

Le concombre perd sa texture s’il est congelé. Getty

Produits laitiers

Le beurre et le fromage à pâte dur (surtout s’il est râpé) se prêtent bien à la congélation. En revanche, la texture du fromage à pâte molle et du yogourt n’y survit pas. C’est généralement le cas du lait (pasteurisé, UHT). Tout dépend de l’usage qu’on en fait. Comme la texture change, on l'utilisera plutôt pour cuisiner ou faire de la pâtisserie.

Il est préférable de congeler le lait dans son emballage d’origine pour une durée n’excédant pas six semaines. Getty

Pâtes

Le réfrigérateur est la solution la plus simple. Si, malgré tout, on veut congeler des pâtes cuites, il faut qu’elles soient complètement refroidies. On ajoute un filet d’huile pour éviter qu’elles ne collent. Les pâtes et la sauce doivent être congelées séparément.

Les pâtes se conservent mieux au frigo surtout s’il y a de la sauce. Getty

Pommes de terre

En dehors des produits surgelés (pommes au four, frites), il faut éviter la congélation parce qu’elle transforme les amidons en sucres. Après décongélation, le tubercule devient pâteux. Son goût est affecté. Il vaut mieux les entreposer dans un coin sombre, sec et frais.

Œufs

Les œufs crus peuvent se fissurer s’ils sont conservés au congélateur - le liquide se dilate lorsqu’il gèle. Les œufs à la coque, à leur tour, deviennent durs, et acquièrent une consistance caoutchouteuse.

Vin

Le vin est conçu pour être conservé à une température d’environ 12°C sans être exposé à la lumière. Il ne doit pas être congelé parce que le froid extrême altère sa saveur. La seule raison qui pourrait justifier un tel traitement, c’est de l’utiliser pour aromatiser une sauce. Et encore…

Salade

La la salade perd sa saveur et son croquant lorsqu’elle est congelée.

Comme pour les légumes riches en eau, la salade perd sa saveur et son croquant lorsqu’elle est congelée. Les épinards en feuilles cuits dans de la crème, par exemple, peuvent être congelés (mais pas trop longtemps).

Ail