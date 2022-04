Week-end de Pâques – Attention, le Tessin va faire le plein

HotellerieSuisse Ticino observe plus de réservations qu’avant le coronavirus. Il y a deux ans, 20% des chambres étaient encore disponibles à la même date. Cette année, il ne reste que quelques chambres de libre et cette situation ne laisse que peu de place aux arrivées imprévues.

La police cantonale d’Uri, elle, s’attend à des kilomètres de bouchon, selon son porte-parole Gustav Planzer. Une estimation que partage l'Office fédéral des routes (OFROU) qui précise que cela signifie 10 à 20 kilomètres d’embouteillages. Du personnel de police supplémentaire a été prévu pour l’occasion, afin de guider le trafic et de réduire au minimum les bouchons. L’OFROU s’attend également à une augmentation du trafic en provenance de l’étranger, par exemple des touristes qui veulent se rendre au Tessin ou qui traversent la Suisse pour se rendre en Italie.

Des trains supplémentaires

Le Touring Club Suisse (TCS) conseille donc aux voyageurs d’utiliser certains créneaux horaires pour se rendre sur place: «Par exemple, voyagez le mercredi ou même partez avant, si possible. Sinon, le jeudi saint tôt le matin ou tard le soir», recommande Sarah Wahlen, porte-parole du TCS. Une autre alternative si le départ avant le week-end n’est pas possible consiste à emprunter la route du San Bernardino A13 ou le tunnel du Saint-Bernard.

Les CFF aussi pressentent une forte affluence pour Pâques et dans cette optique, 24 trains supplémentaires circuleront entre la Suisse allemande et le Tessin. De plus, plusieurs trains réguliers seront complétés de voitures ou unités supplémentaires, notamment des trains EuroCity à destination de l’Italie.