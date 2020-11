Colin Firth dans «Kingsman» (2014). DR

Si vous vous imaginiez Colin Firth en parfait gentleman, beau parti, guimauve et marshmallow, à l’image des personnages de comédies romantiques de ses débuts – et même après ses débuts – de carrière (l’effet «Bridget Jones»…), c’est que vous n’avez pas vu «Kingsman» et consorts. Le comédien va en rajouter une couche: Deadline révèle qu’il va jouer dans un film de zombies!

Et pas des plus tendres. «New York Will Eat You Alive», titre de travail déjà très parlant («New York va vous manger vivant»), ne sera pas seulement réalisé par Todd Strauss-Schulson (à qui l’on doit la comédie horrifique «Scream Girls»). Il est adapté de comics pour le moins croustillants. Publiée en ligne sous le titre de «Shi Xiong» («Zombie Brother»), la création graphique du chinois Jia Haibo comptabilise 28 milliards de vues sur le site spécialisé Tencent Animation and Comics, explique Deadline. Elle a aussi fait l’objet d’une série animée d’une quarantaine d’épisodes interdits aux moins de 18 ans. Ce qui ne l’a pas empêchée d’attirer 3,7 milliards de vues…

Le premier épisode de la série chinoise «Shi Xiong»: