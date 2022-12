Neuchâtel : Attention: ne mettez pas de bougies sur votre sapin nordique

Les adeptes des guirlandes électriques, qui ne sont plus très recommandables à cause de la crise énergétique, sont peut-être tentés de revenir aux bougies traditionnelles. Ces dernières sont toutefois proscrites sur les sapins de type nordique, comme le Nordmann, particulièrement inflammable. Cette interdiction, rappelée samedi par le canton de Neuchâtel, existe depuis 20 ans. Même si parfois elle vient à manquer, une étiquette de l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (Ecap) doit figurer sur les espèces nordiques.