Suisse : Atténuer les effets négatifs de la non-association à «Horizon Europe»

La CSEC-E demande que des mesures complémentaires soient rapidement prises pour atténuer les conséquences négatives du statut de pays tiers non associé que la Suisse a depuis l’abandon de l’accord-cadre.

Depuis l’abandon de l’accord-cadre, la Suisse est considérée comme un pays tiers non associé pour accéder au programme-cadre de recherche et d’innovation de l’Union européenne «Horizon Europe». Et si ce statut lui permet encore de participer à près de deux tiers des projets collaboratifs du programme, il l’empêche de diriger les projets et de postuler aux bourses individuelles.