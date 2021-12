Genève – Attestations Covid falsifiées: l’Uni alerte la justice

Le 20 novembre, des étudiants de l’Université de Genève (Unige) ont tiré la sonnette d’alarme. Ce jour-là, l’Association pour la défense des étudiants et des professeurs du Global Studies Institute (ADEP-GSI) a adressé un mail à plusieurs membres de l’institution, ainsi qu’à Mauro Poggia, conseiller d’État chargé de la santé. Le message est clair: «Des faux pass Covid sont utilisés tous les jours dans l’enceinte de l’Université» (ndlr: il s’agit en réalité des résultats négatifs des autotests salivaires réalisés à l’Uni qui donnent uniquement accès aux cours, mais ne sont pas valables ailleurs). Dans leur courriel, les membres de l’ADEP-GSI s’étonnent de l’absence de réaction du rectorat. «Il s’agit de plus de 600 pass à ce jour!», écrivent-ils, sans toutefois en apporter la preuve.

Un réseau fantôme?

«Si l’existence de cette pratique est avérée, elle est pénalement répréhensible et des sanctions administratives allant jusqu'à l'exclusion de l'étudiant peuvent être prises, précise Marco Cattaneo. 10’000 contrôles sont réalisés de manière hebdomadaire sur les différents sites de l’uni. A ce jour, nous n'avons jamais eu affaire à un faux document lors de ces vérifications.» Pourquoi dès lors alerter le Parquet? «Il est de notre devoir d’en informer les autorités compétentes», estime le communicant.

«L’université n’est plus un lieu sûr»

Pour l’association, «l’Université n'est plus un lieu sûr». Selon l’organisation créée en octobre dernier, c’est via une messagerie instantanée sécurisée que les étudiants se procurent le sésame. «Il existait un groupe sur lequel ils pouvaient les demander, mais il a été supprimé.» A la place, il est désormais possible de contacter des comptes privés pour obtenir l’attestation.