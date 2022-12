Agression à Zurich: Attiré dans un piège par un pote, puis tabassé par trois hommes

Une attaque brutale a eu lieu au skatepark zurichois «The Beast»: lundi soir, G.L.*, âgé de 16 ans, y a été frappé et dépouillé par trois jeunes hommes âgés entre 18 et 20 ans. C’est son pote qui l’avait au préalable attiré dans le piège, explique le père de l’adolescent: «Mon fils avait donné rendez-vous à une jeune de 15 ans au skatepark. Lorsqu’il y est arrivé, il lui a pris son téléphone portable sous prétexte d’envoyer un SMS.» Lorsque son fils, qui souffre d’un léger trouble autistique, a protesté, les trois inconnus auraient soudain surgi de nulle part.

«Ils se sont interposés, ont menacé mon fils et lui ont demandé de vider ses poches», raconte le papa. Ils lui auraient pris son portefeuille, ses Airpods et la clé de la maison. «Mon fils ne s’est pas défendu, mais quand ils ont vu que le portefeuille ne contenait pas d’argent, ils ont commencé à le frapper.» Lorsqu’il était déjà à terre, ils ne l’auraient pas lâché, mais auraient continué à le frapper. Heureusement, il a finalement réussi à s’enfuir, affirme le père. «Il a couru jusqu’à un appartement proche et a demandé aux habitants d’appeler la police.»

«Choqué et déçu»

En raison de ses blessures, G.L. a dû être transporté à l’hôpital, poursuit le père. «Il a dû passer la soirée en observation à l’hôpital, car on ne savait pas s’il avait subi une commotion cérébrale.» Heureusement, il s’en est sorti avec une dent cassée et quelques contusions. «Il est bien évidemment choqué et déçu qu’un ami l’ait à ce point trahi et piégé», explique son père. «À l’avenir, il aura peut-être du mal à faire confiance aux autres. Espérons que ce ne sera pas le cas.»