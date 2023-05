Football: Victime d'un piège sexuel, Mario Balotelli dédommagé

Tantôt Mario Balotelli (32 ans) est sur le terrain en tant que capitaine, tantôt l’ancien footballeur de classe mondiale manque au FC Sion pour cause de blessure. Une fin de saison à courant alternatif qui n’arrange pas les Valaisans, fortement menacés de barrages, qui auraient bien besoin de l’Italien comme leader sur le terrain dans la situation actuelle. Mais pour une fois, Balotelli peut à nouveau fêter un succès, sur le plan personnel.

En 2018, un tribunal de Brescia avait ouvert une enquête contre l’attaquant. Il était reproché à Balotelli d’avoir agressé sexuellement une jeune fille mineure à l’été 2017 à Nice. Le footballeur a nié les accusations et s’est défendu en affirmant que les rapports sexuels étaient consentis. En outre, il aurait demandé à plusieurs reprises à la plaignante si elle était majeure et lui aurait même demandé de lui montrer une pièce d’identité. Celle-ci aurait montré à Balotelli, à son insu, la carte d’identité de sa cousine majeure.

Deux ans de prison pour l’avocat

L’ancien international transalpin y a renoncé et a porté plainte lui-même. Le tribunal de Vicence lui a donné raison. Imparato doit être emprisonné pour deux ans et trois mois pour tentative d’extorsion. De plus, le joueur du FC Sion a reçu un dédommagement de 80’000 francs.