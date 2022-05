Flambée de Covid en Corée du Nord: «Attitude non positive, mollesse et inactivité»: Kim tacle son gouvernement

Corée du Nord : Kim blâme de nouveau le gouvernement pour la propagation du Covid-19

Lors d’une réunion mardi, le dirigeant nord-coréen a promis de «réveiller l’ensemble du Parti comme un volcan actif» pour contrer la propagation du virus.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fustigé la négligence et la paresse des fonctionnaires qui ont aggravé l’épidémie de coronavirus dans le pays, ont rapporté mercredi les médias officiels, le nombre de cas dépassant désormais 1,7 million.

Présidant une réunion du Parti mardi, le leader a déclaré qu’il y avait «un manque de maturité dans la capacité de l’État à faire face à la crise» et a critiqué «l’attitude non positive, la mollesse et l’inactivité des hauts responsables de l’État», a rapporté l’agence officielle KCNA.