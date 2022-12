Décès de Benoît XVI : Attristés sur la place Saint-Pierre, des fidèles saluent «un grand pape»

C’est avec de la tristesse et des prières qu’ont réagi les fidèles se trouvant samedi matin place Saint-Pierre au moment de l’annonce de la mort de Benoît XVI.

«Je suis très triste», confie à l’AFP Davide Di Tommaso, un Italien de 30 ans venant de la petite région du Molise (sud). Comme d’autres fidèles, ils se trouvaient samedi matin place Saint-Pierre au moment de l’annonce officielle du Vatican de la mort de Benoît XVI . «Je l’ai su à l’instant même», raconte-t-il en montrant la majestueuse place enserrée par la célèbre colonnade du Bernin. «Nous sommes vraiment anéantis» par la mort du pape, âgé de 95 ans et dont l’état de santé s’était dégradé ces derniers jours.

Son corps sera exposé à partir de lundi dans le cadre solennel de la basilique Saint-Pierre, qui surplombe la place. En vue des préparatifs, l’accès de la basilique et de la place seront fermés au public à la mi-journée, comme l’indique un message diffusé sur des écrans géants.

Charbel Youssef, un Français de 31 ans en pèlerinage avec un groupe, vient lui aussi d’apprendre la nouvelle: «La première réaction, c’est la prière», souffle-t-il, un crucifix autour du cou. «On a prié, on a fait un signe de croix pour le salut de son âme», ajoute-t-il, visiblement ému. «C’était un pape de combat qui aimait profondément l’Église. Il a vraiment rempli son rôle de pasteur sur Terre», commente-t-il à propos du pontificat de Benoît XVI, qui avait surpris le monde entier en démissionnant en 2013 pour raisons de santé.

«Grande charité»

Aux abords de la place, sous un grand ciel bleu, les journalistes se mettent en place pour les premiers plateaux télévisés tandis que les fidèles et touristes apprennent peu à peu la nouvelle, souvent via une notification reçue sur leur smartphone. «Pourquoi tous ces médias?» s’étonne une touriste anglophone. «Ah, Benoît XVI est mort? Je savais qu’il était très malade», ajoute-t-elle, l’air désolé. De nombreux touristes continuent de faire des «selfies» devant la crèche et le sapin, indifférents à la nouvelle.