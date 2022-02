Démographie : Au 19e siècle, l’immigration a sauvé Zurich de sa trop faible natalité

Une étude sur les mouvements migratoires et naturels montre que la ville n’aurait pas connu son essor sans l’afflux de personnes venant de l’étranger.

La natalité et l’arrivée de paysans suisses n’auraient pas suffi à faire croître la ville. 20min/Marco Zangger

«De nos jours, les femmes en Suisse ne font pas assez d’enfants pour le renouvellement naturel des générations». La phrase, dite et redite, renvoie à une réalité démographique. Mais, dans le cas de la ville de Zurich, le «de nos jours» est de trop: «le nombre moyen d’enfants par femme de la ville de Zurich était bas dès le 19e siècle, empêchant un renouvellement naturel de la population», a constaté Mathias Lerch, démographe à l’EPFL, dans une étude publiée en janvier.

Exode rural relativement faible

Il a analysé les mouvements naturels (décès et naissances) et les mouvements migratoires (en Suisse et venant de l’étranger). «C’est grâce à la migration que la ville a pu croître démographiquement à cette époque, et non sur la base de l’excédant du nombre de naissances par rapport à celui des décès», constate-t-il.

Autre remarque, l’afflux de personnes venant de l’étranger a été plus important que celui des personnes venant des campagnes suisses. «L’exode rural vers Zurich était plus faible qu’attendu», résume le communiqué envoyé par l’EPFL.

Déjà 22% d’étrangers en 1888

«Entre 1850 et la fin du siècle, les archives montrent que les paysans suisses qui devaient quitter leurs terres se dirigeaient alors plus vers le Nouveau Monde que vers les villes suisses. La ville de Zurich, en plus d’être protestante, était considérée comme insalubre, avec des conditions de travail difficile», remarque le chercheur.

Des ouvriers allemands et italiens, arrivés successivement entre la moitié et la fin du 19e siècle, on permis la croissance démographique. «Les citoyennes et citoyens suisses représentaient ainsi 89% de la population de Zurich en 1836, contre 78% en 1888», note Mathias Lerch.