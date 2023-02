France : Au 3e jour de la mobilisation, l’affluence faiblit

Ce mardi, 757’000 personnes selon le gouvernement et 2 millions selon les syndicats ont manifesté en France contre la réforme des retraites. C’est moins que les 19 et 31 janvier derniers.

Les cortèges ont réuni 757’000 personnes selon le Ministère de l’intérieur, «près de deux millions» selon la CGT et l’intersyndicale. C’est moins que le 31 janvier, où l’intersyndicale avait annoncé plus de 2,5 millions de participants, la CGT 2,8 millions et les autorités 1,27 million. Le 19, la CGT avait annoncé plus de 2 millions de participants et le Ministère de l’intérieur 1,12.