Nature : Au Bangladesh, des éléphants ravagent un parc animalier

Des éléphants sauvages ont démoli le mur en béton du Bangabandhu Sheikh Mujib Safari Park, au Bangladesh. Dimanche, les autorités ont appelé à la prudence.

Un troupeau d’éléphants sauvages – une espèce en danger – a pénétré en furie dans un parc animalier au Bangladesh et les responsables ont averti dimanche qu’ils menaçaient la sécurité des visiteurs et des autres animaux. Le troupeau, qui compte au moins treize éléphants, a renversé cette semaine un mur de béton pour entrer dans le Bangabandhu Sheikh Mujib Safari Park, au nord de la station balnéaire de Cox’s Bazar.

«Ils étaient très agités, effrayés et se conduisaient comme s’ils étaient piégés», a expliqué un responsable du parc, Mazharul Islam. «À présent, ils sont très dangereux pour les autres animaux et nos visiteurs». Le parc abrite plus de 1300 animaux, dont des tigres du Bengale, des hippopotames et d’autres espèces menacées, et accueille environ 5000 visiteurs par jour en hiver.