Football

Au Barça, Puig et Fati, c'est l'embellie?

Les jeunes espoirs ont été les premières lueurs d'espoir lors du festival d'un FC Barcelone en quête d'un rebond pour son dernier match en Liga dimanche à Alavés (5-0), avant ses échéances européennes, en août.

L'avenir du Barça passera-t-il par les pieds de deux prometteurs gamins? Avec un but pour Ansu Fati (17 ans, 24e) et deux passes décisives pour Riqui Puig (20 ans, 34e et 57e), les dauphins du Real Madrid ont soigné leur mal de tête après la défaite contre Osasuna (2-1) et le titre des Merengues jeudi, et ont commencé à préparer leur 8e de finale retour de Ligue des champions contre Naples le 8 août au Camp Nou.