Football en Allemagne : Au Bayern, les non-vaccinés sont punis financièrement

Le salaire des joueurs non vaccinés va être baissé lorsqu’ils se retrouveront à l’isolement après avoir été en contact avec une personne atteinte du Covid-19.

Kimmich et quatre de ses coéquipiers auraient été informés qu’ils seront moins payés s’il ne peuvent pas travailler parce qu’ils doivent respecter des mesures d’isolement.

Le Bayern Munich a décidé de réduire les salaires des joueurs non vaccinés contre le Covid-19 et placés à l’isolement, comme Joshua Kimmich, mis en quarantaine après avoir été en contact avec des personnes infectées, a assuré dimanche l’hebdomadaire allemand «Bild am Sonntag».