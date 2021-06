Tennis - Au bon moment, Nadal a flairé l’odeur du sang

Sur terre battue, sa surface de prédilection, Diego Schwartzman aime jouer l’empêcheur de tourner en rond. Qui plus est face à Rafael Nadal. À Paris, en 2018, ce petit gabarit (1m70) avait été celui qui avait interrompu la série de 38 sets gagnés d’affilée par le Majorquin. Hier, dans l’antre du Philippe-­Chatrier, il a récidivé pour stopper le compteur du roi de l’ocre à 36 (record détenu par Björn Borg avec 41). Mais, comme il y a trois ans pour «Peque», cela s’est révélé insuffisant.

Constamment en danger sur sa mise en jeu au début de la rencontre, l’Argentin de 28 ans (ATP 10) a su saisir sa chance à la fin du 2e set, bien aidé par un No 3 mondial plus maladroit qu’à l’accoutumée (19 fautes directes après deux manches). Mais à 4-4 dans la 3e, face à son adversaire soudain fébrile, l’Espagnol a flairé l’odeur du sang et retrouvé son coup droit lifté létal. Sur la balle de break, il a attiré le natif de Buenos Aires au filet avec un «chip» de revers avant de lui glisser un lob délicieux. La suite? Schwartzman a sombré: 6-3 4-6 6-4 6-0.