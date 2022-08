Tennis: Au bout de l’effort, Wawrinka est éliminé par Murray

Par le passé, les affiches entre Stanislas Wawrinka (306e mondial) et Andy Murray (47) ont très souvent offert des batailles mémorables. L’affrontement de lundi, au tournoi ATP 1000 de Cincinnati, n’a pas fait exception puisque le Britannique de 35 ans est venu à bout du Vaudois de 37 ans en trois manches après près de trois heures de combat (7-6, 5-7, 7-5).

En quête de victoire depuis le Queen’s, en juin, «Stan the Man» a été entreprenant dès l’entame de la partie. Il s’est d’ailleurs offert la première balle de break dans le troisième jeu. Plus tard dans le set, il a encore bénéficié de deux occasions consécutives de ravir le service de l’Écossais. Sur la première, son coup droit croisé est venu mourir dans le filet. Quelques minutes plus tard, Murray s’adjugeait le tie-break.