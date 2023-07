Genève: Au bout du lac, la crise climatique tue plus qu’ailleurs 

Depuis quelques étés, les températures extrêmes sont récurrentes et la crise climatique n’augure pas d’amélioration. Une situation qui met en grave danger les populations vulnérables à la chaleur, comme les personnes âgées ou malades. Et il semblerait même que le danger soit plus grand à Genève. Selon une étude de l’Université de Berne, il existerait en effet un risque plus élevé de décès lié au réchauffement climatique dans le canton du bout du lac qu’ailleurs en Suisse.