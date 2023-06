Le chanteur Lewis Capaldi annule ses prochains concerts

Le chanteur sera-t-il sur scène le 28 juin 2023, à l’Hallenstadion de Zurich, et le lendemain à l’OpenAir Saint-Gall? Pour l’instant, la réponse est oui. Mais l’inquiétude des fans suisses de Lewis Capaldi est légitime. Quelques jours après que Stromae a biffé tous les derniers shows de sa tournée pour des raisons de santé, l’auteur de «Someone You Loved» a annulé ses prochains concerts, prévus à Glasgow, Dublin, Londres et en Norvège. «Salut tout le monde, j’espère que vous allez bien. C’est un message vraiment difficile et qui me fait très mal de devoir écrire. Je suis absolument désolé de vous annoncer que je dois annuler tous les engagements à partir de maintenant, jusqu’à ce que je joue à Glastonbury», a annoncé sur les réseaux sociaux celui qui est attendu le 24 juin 2023, dans le maous festival britannique.

L’Écossais, qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, est en tournée mondiale depuis le début de l’année 2023 avec son dernier disque en date «Broken by Desire to Be Heavenly Sent». Mais après avoir donné plus d’une cinquantaine de shows, sa santé fait défaut. «Les derniers mois ont été chargés à la fois mentalement et physiquement. Je ne suis pas rentré à la maison depuis Noël et en ce moment, j’ai du mal à maîtriser tout cela. J’ai besoin de prendre un moment pour me reposer et récupérer, pour être au sommet de ma forme et prêt pour Glastonbury et les autres spectacles incroyables à venir. J’ai besoin de ces trois semaines pour être un peu Lewis de Glasgow, passer du temps avec ma famille et mes amis et faire des choses de la vie normale qui sont très importantes pour mon bien-être. J’espère que tout le monde comprendra», a expliqué celui qui possède une drôle de statue à l’Académie St Kentigern, en Écosse.