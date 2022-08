Débat télévisé : Au Brésil, la présence de Bolsonaro et Lula toujours incertaine

Les deux principaux candidats à la présidence du Brésil, Jair Bolsonaro et Lula, n’avaient toujours pas confirmé vendredi leur participation à un débat télévisé, à 48 heures de leur possible premier, et très attendu, face-à-face. Ce débat, dimanche aux côtés de quatre autres candidats, est le premier d’une série avant le scrutin du 2 octobre.

«Je dois y être dimanche. Je suis en train de décider», a déclaré vendredi Jair Bolsonaro. «À un certain moment je pensais que je ne devais pas y aller, maintenant je pense que je devrais. Je vais me faire fusiller, ils vont me tirer dessus à longueur de temps (…) mais je pense que ma stratégie va fonctionner», a-t-il dit lors d’une interview à la radio Jovem Pan. Plus tôt, un de ses conseillers avait indiqué à l’AFP que le dirigeant d’extrême droite avait décidé de ne pas prendre part au débat pour éviter d’être encore une fois la «cible favorite» de ses opposants.