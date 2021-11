Télécommunications : Au Brésil, l’appel d’offres de la 5G a dépassé «toutes les attentes»

L’appel d’offres du réseau 5G a rapporté vendredi environ 7,8 milliards de francs. Le gouvernement brésilien a évoqué un «succès absolu».

Ce montant est proche des prévisions initiales d’experts, qui tablaient sur 50 milliards de réais (8,4 milliards de francs), entre les licences d’exploitation payées directement au gouvernement et les investissements prévus. Il s’agit du deuxième appel d’offres le plus lucratif de l’histoire du pays, après des enchères pétrolières d’octobre 2019 qui avaient rapporté 70 milliards de réais (11,5 milliards de francs).

«Succès absolu»

Les principaux opérateurs de téléphonie au Brésil, TIM, filiale brésilienne de Telecom Italia, Telefonica Brasil, filiale du groupe espagnol Telefonica, avec la marque Vivo, et Claro, du groupe mexicain America Movil, se sont réparti les lots les plus convoités, pour la fréquence 3,5 GHz.

Pour Eduardo Tude, du cabinet de consultants Teleco, un autre aspect «très positif» est le fait qu’«au-delà de voir les grands opérateurs obtenir les fréquences nécessaires pour développer leur réseau 5G, de nouvelles entreprises sont aussi entrées sur le marché». Six nouveaux opérateurs ont en effet acquis des lots, dont la start-up brésilienne Winity, créée par le fonds d’investissements international Patria il y a moins d’un an.

Les licences d’exploitation ont une durée de vingt ans et les entreprises devront fournir le service dans le district fédéral de Brasilia et les capitales des 26 États brésiliens avant le 31 juillet 2022. Pour les autres villes de plus de 30’000 habitants, le service devra être disponible entre 2025 et 2028.