Ce n’est pas parce qu’on travaille chez soi qu’il faut se laisser aller. Le télétravail étant de nouveau recommandé en Suisse et imposé dans d’autres pays, nous risquons fort de retomber dans le côté obscur du fameux jogging-hoodie.

Henri Vézina , une marque canadienne de vêtements pour hommes a donc imaginé une campagne p ublicitaire appelé e « Work from Home » ( T ravailler à la maison) pour promouvoir le port du demi- complet à domicile .

On découvre une série de photos en noir et blanc où des mannequins posent avec chemise, cravate et veston mais sans pantalon. L’élégance en haut, le confort en bas pour être le king de la réunion Zoom.